بيسكوف: موسكو أعدت مسبقاً تدابير للرد على أي خطوة غربية لمصادرة أصولها

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن لدى بلاده قائمة بالأصول الأجنبية التي يمكنها مصادرتها رداً على أي خطوة من هذا النوع قد يقوم بها الجانب الغربي.

ورداً على سؤال حول الرد الروسي على الاقتراح الأمريكي لدول مجموعة السبع بمصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار نقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله اليوم: “إن روسيا الاتحادية حللت بشكل مسبق الخطوات الجوابية المحتملة رداً على مصادرة الأصول الروسية”، مؤكداً أن موسكو ستفعل كل شيء انطلاقاً من مصالحها وعلى أكمل وجه.

وشدد بيسكوف على عدم قانونية الخطوات الأمريكية التي قد تسمح بمصادرة الأصول الروسية لأنها ستقوض الاقتصاد الدولي وستكون بمثابة ضربة قاصمة للمعايير الأساسية التي يقوم عليها.

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