الدفاع الروسية: إسقاط 10 مقاتلات ومروحيتين للقوات الأوكرانية في أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال عمليات نفذتها في الأسبوع الفائت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم حول حصيلة العمليات الروسية في الأسبوع الأخير: إن القوات الروسية نفذت 50 ضربة جماعية وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، موضحة أن الضربات استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وكذلك مواقع تخزين لذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية.

وتابعت الدفاع الروسية: إنه تم أيضاً ضرب مواقع وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات النازية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة إصابة كل الأهداف التي تم تحديدها.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جندياً، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية على محاور كوبيانسك، و كراسني ليمان، وزابوروجيه وخيرسون وجنوب دونيتسك ودونيتسك، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 33 صاروخاً من أنظمة هيمارس و”أوراغان” و4 صواريخ مضادة للرادار من طراز هارم وقنبلة موجهة وصاروخ نيبتون مضاداً للسفن، و251 طائرة بدون طيار.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أن حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بلغت 10206 طائرات بدون طيار و445 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و14383 دبابة مدرعة أخرى و1190 راجمة صواريخ و7564 قطعة من مدفعية الميدان ومدافع الهاون و16833 مركبة عسكرية خاصة.

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