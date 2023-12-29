الخارجية الفلسطينية تطالب باتخاذ قرار أممي حازم وفوري لوقف العدوان على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ قرار أممي حازم وفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 84 على قطاع غزة المنكوب.

وقالت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا: “بعد 84 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول أن حقيقة أهداف الاحتلال تتلخص في ممارسة جرائم القتل والتهجير بحق الشعب الفلسطيني وضرب جميع مقومات وجوده وصموده في أرضه”.

وشددت الخارجية على أن قوات الاحتلال لم تكتف بارتكاب المجازر في قطاع غزة فحسب، بل بدأت بتطبيق الإبادة أيضاً في مدن الضفة الغربية كما يحصل في مدينة جنين ومخيمها ومخيمي نور شمس في طولكرم وبلاطة في نابلس وكل المناطق التي تقتحمها.

وأكدت الخارجية أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تؤكد إمعانه في الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي في الضفة الغربية، وذلك في إطار عمليات الضم التدريجي بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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