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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالقدس المحتلة

2023-12-29

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما منعت دخول عشرات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وعرقلت وصول آخرين إليه.

وأصيب فلسطيني واعتقل العشرات في وقت سابق اليوم، جراء اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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