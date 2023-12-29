اتحاد الكتاب العرب ينعي الشاعر غسان حسن

دمشق-سانا

نعى اتحاد الكتاب العرب الشاعر غسان حسن بعد أن ترك أثراً شعرياً بالغ الأهمية عكس من خلاله هموم وآلام بيئته وناسه، والتزم بالقيم والأصالة الشعرية وجمع بين الواقع والخيال بعاطفة نبيلة صادقة.

وعن الشاعر الراحل أشار رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني إلى أنه كان محباً ووفياً لزملائه وأصدقائه، وعبر عن ذلك من خلال كتاباته وأنشطته الشعرية التي أقامها عن طريق الاتحاد أو سواه ملتزماً بهويته العربية الأصيلة ونظام شعرها الأصيل.

وبين رئيس فرع طرطوس لاتحاد الكتاب منذر يحي عيسى أن الراحل كتب الشعر بفيض إحساس وصدق والتزم بشعر الشطرين الخليلي والقافية والروي وسلامة اللغة واستطاع أن يترك أثراً بينه وبين المثقفين في بلدته، ما جعلهم يشعرون بأسى كبير لفقده.

يذكر أن الشاعر من مواليد عام 1946 بقرية قرقفتي في طرطوس وهو عضو اتحاد الكتاب العرب .. جمعية الشعر .. يحمل إجازة في الفيزياء وشارك في العديد من الأنشطة في سورية والوطن العربي من مؤلفاته عواء الذئاب وزفير البركان وضجيج الصمت.

محمد خالد الخضر

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