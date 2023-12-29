اتحاد الكتاب العرب يطلق مجلة فيحاء الخاصة بالأطفال وإبداعاتهم

دمشق-سانا

أطلق اتحاد الكتاب العرب مجلة فيحاء وهي مجلة شهرية تهتم بالأطفال وتربيتهم وتوجيهاتهم وإبداعاتهم والسعي لتنمية الحس الوطني في وجدانهم وتقوية أواصر الوفاء والمحبة.

وعن المجلة بين رئيس اتحاد الكتاب العرب المدير المسؤول الدكتور محمد الحوراني أن تنشئة الطفل بشكل يفيد لمستقبل الوطن يجب أن يلتزم بها كل الأدباء، ولهذا أطلقنا المجلة التي أسست منظوماتها على القيم والوعي الوطني والاجتماعي والوصول بالطفل إلى ثقافة سليمة منهجية.

وبين رئيس تحرير المجلة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد منير خلف أن كرمى عيون أطفالنا فلذات أكبادنا التي تمشي رياحين على الأرض أوجدنا مجلة فيحاء وهي لا تقتصر فقط على كتابة الأدباء الكبار للأطفال، بل تسعى جادة لكشف مواهب الأطفال الحقيقية والنشر لهم والعناية بتوجيههم ودعم مواهبهم.

وأشار الفنان الأديب رامز حاج حسين المشرف الفني على المجلة أنها ستتضمن ترجمة فنية تطبيقية وجميلة للنصوص الأدبية حتى يتعلق الطفل بالحالة الثقافية التربوية التي تزرع بداخله حب الفكرة المبنية على القيم الوطنية والأخلاقية.

وبينت أمينة التحرير أحلام الوني أن استلام المواد مقبول بكل الوسائل الورقية والإلكترونية والبريدية المهم أن يكون التواصل قائما بين المجلة والأطفال المبدعين والمحبين للأدب.

مقررة جمعية أدب الأطفال باتحاد الكتاب العرب لينا الزيبق أوضحت أن المجلة ستقوم بشكل كامل على رعاية مواهب الأطفال القادمين إليها دون تحديد الجنس الأدبي شرط أن يكون الطفل قادراً على تقديم ما يسعى إليه فالشعر والقصة والرواية هي أشياء تكون موجودة بالفطرة ودورنا ودور الأهل القيام على تنميتها بشكل علمي صحيح.

ولفتت المخرجة الفنية يمنى قتلان إلى أن التركيز على الإخراج المنهجي سيكون دقيقاً وعدم الدخول بأي خلل فني من شأنه أن يخل بمنظومة التلقي عند الطفل.

محمد خالد الخضر

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