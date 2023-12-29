ازدياد عدد الزوار والدورات التدريبية أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2023

دمشق-سانا

شهدت مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2023 تحسناً ملحوظاً في مختلف مفاصل العمل مقارنة بالأعوام السابقة عبر افتتاح وترخيص العديد من المشاريع والمنشآت السياحية والمشاركات الخارجية.

– بلغ رقم الأعمال المقدر تحقيقه في الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة (داما روز- شيراتون دمشق- فندق ومنتجع لاميرا -فندق شهبا حلب) خلال العام 2023 ما يقارب 125 مليار ليرة بنسبة ارتفاع تجاوزت 120 بالمئة عن العام الماضي وبلغ إجمالي الربح المقدر تحقيقه في العام 2023 ما يقارب 28 مليار ليرة وبنسبة ارتفاع 145 بالمئة عن العام الماضي.

– أرباح الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة تقارب 2.6 مليار ليرة وأرباح الشركة السورية السعودية تقارب 30 مليار ليرة وأرباح الشركة السورية للنقل والسياحة تقارب 6 مليارات ليرة وأرباح الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تقارب 9 مليارات ليرة.

الاستثمار السياحي خلال العام 2023:

– ترخيص 62 منشأة سياحية منها 52 منشأة جديدة بطاقة استيعابية 6038 كرسياً و556 سريراً بتكلفة استثمارية 464 مليار ليرة بالأسعار الرائجة.

– ترخيص مركزي تدريب سياحي وفندقي بطاقة استيعابية 107 طلاب.

– منح 4 رخص إشادة لمنشآت سياحية بطاقة استيعابية 2460 كرسيا و 230 سريراً بتكلفة استثمارية 195 مليار ليرة بالأسعار الحالية.

– منح 10 منشآت رخص إشادة سياحية وتوظيف سياحي وفق صيغة الـ (بي أو تي) بطاقة استيعابية 9737 كرسيا و2626 سريراً وبتكلفة استثمارية 1745 مليار ليرة.

-توقيع ملاحق عقود استثمار شاليهات ومخيم عمريت السياحي، وموقع المنطقة 2 في الكورنيش الجنوبي باللاذقية، وعقد رقم 3 لمطعم قصر كيوان في دمشق، ومطعم بقين في محافظة ريف دمشق، وملحق عقد الفندق السياحي بالسويداء.

الجودة والرقابة السياحية:

-ترخيص 49 مكتب سياحة وسفر.

-تجديد ترخيص 119 دليلاً سياحياً ومنح 295 سجلاً سياحياً لأصحاب منشآت وفعاليات سياحية بكل المحافظات.

– تنسيب 153 فعالية سياحية متنوعة “فنادق- مطاعم-أدلاء سياحيين- حرفيين” إلى غرف السياحة الموزعة في المحافظات.

إجراء الجولات الرقابية على المنشآت السياحية للتأكد من تقيدها بالشروط والتعليمات الصحية.

مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية خلال العام 2023:

-افتتاح فندق لابلاج وادي قنديل في محافظة اللاذقية المخصص لقطاع السياحة الشعبية مخفضة التكاليف بطاقة استيعابية إجمالية 164 سريراً فندقيا يضم 30 غرفة، 5 أجنحة إقامة فندقية ، 24 شاليها ويعتمد المشروع في خدماته بالكامل على الطاقة المتجددة.

-مشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي في مرحلتيه الأولى والتانية ، تضم الأولى 26 شاليها فيها 104 أسرة ومطاعم ونقاط تجارية وملاعب أطفال ومواقف سيارات لتخديم القسمين الشرقي والغربي، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن فندق بطاقة استيعابية 150 جناحاً فندقياً و600 سرير ومسبح وخدمات متممة.

– افتتاح شاطئ نادي المهندسين العائد بملكيته لنقابة المهندسين بمساحة 3100 متر مربع وبطاقة استيعابية 800 كرسي إطعام وشاطئ مفتوح للسباحة، منشأة البيسترو يضم 100 كرسي إطعام.

الحركة السياحية خلال العام 2023:

-بلغ عدد القادمين إلى سورية لنهاية شهر كانون الأول نحو 2 مليون قادم منهم 1 مليون و 750 ألف عرب، و250 ألف أجانب، منهم 213 ألف زائر للمواقع المقدسة بعدد ليالي 1 مليون و230 ألف ليلة فندقية.

– عدد النزلاء العرب والأجانب لغاية شهر كانون الأول بلغ نحو 360 ألف نزيل منهم 300 ألف عرب و60 ألف أجانب قضوا 1 مليون 700 ألف ليلة فندقية منها 1 مليون و40 ألف ليلة للعرب، و660 ألف ليلة للأجانب.

-كما قضى السوريون 3.4 ملايين ليلة خلال العام.

التعاون السياحي الدولي والمحلي خلال عام 2023:

مشاركة الوزارة في الفعاليات والاجتماعات التي تقيمها منظمة السياحة العالمية:

-احتفالية يوم السياحة العالمي 2023 في الرياض بالفترة 27-28-9-2023، الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية ومؤتمر ” السياحة العلاجية والاستشفائية ” حزيران 2023 في البحر الميت، المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج التدريبي التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بعنوان السياحة من أجل التنمية الريفية (نهج عملي لإستراتيجية تطوير المنتج) في السعودية.

-مشاركة الوزارة في اللجان المشتركة العليا مع دول: العراق-سلطنة عمان- روسيا الاتحادية-جمهورية الصين-الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

-تفعيل العمل مع المجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة المنبثقة عنه والتابعين لجامعة الدول العربية لتنشيط العمل السياحي البيني والاستفادة من المبادرات التي تطلقها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

-تنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، وإنشاء أكاديمية سياحية “معهد عال للعلوم السياحية” في محافظة حلب، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدان العربية (للاستثمار السياحي) خلال الاجتماعات الدورة العادية رقم “112” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

-توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل الزيارة واستقدام الزوار.

-عقد ملتقى المشغلين السياحيين السوري الفنزويلي في حزيران 2023 تخللته مناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين المكاتب السياحية في سورية وفنزويلا.

-متابعة الإجراءات والتنسيق لتوقيع برتوكولات التعاون السياحي من قبل وزارة الخارجية والمغتربين عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية في: تونس، المنامة، طهران، كراكاس، نيودلهي، إسلام آباد، موسكو، مينسك، بلغراد، بريفان، بوينس ايريس، بكين.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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