تأهيل وتركيب منظومة طاقة شمسية لبئر مياه شرب منطقة تل حميس بريف القامشلي

الحسكة-سانا

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بإعادة تأهيل بئر مياه في منطقة تل حميس بريف القامشلي لتأمين مياه الشرب لأهالي عدد من القرى والتجمعات السكانية.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد عثمان في تصريح لمراسل سانا أن الكوادر العاملة في المؤسسة أنجزت تركيب منظومة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية المستدامة، إضافة لغاطس مياه وتنفيذ صيانة الخزان العالي والسور لبئر قرية الوضيحية بريف ناحية تل حميس وذلك بهدف تأمين مياه الشرب بشكل دائم لأهالي القرية والقرى المحيطة بها.

وأشار عثمان إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل المؤسسة لتركيب منظومات طاقة شمسية، ولا سيما لآبار مياه الشرب في الأرياف لتوفير التيار الكهربائي اللازم لتشغيلها.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين قامت بداية الشهر الحالي بإعادة تأهيل بئر منطقة الشيبانية في ريف القامشلي وتركيب منظومة طاقة شمسية لتوليد التيار الكهربائي له ولبئر المياه في قرية قحطان التابعة لمنطقة اليعربية.

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