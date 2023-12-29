غريفيث: إيصال المساعدات إلى غزة بات مستحيلاً بسبب العوائق والقصف قبل وبعد دخولها

نيويورك-سانا

أكد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبحت أمراً مستحيلاً نظراً للعوائق التي تواجهها قبل دخولها إلى القطاع.

وتساءل غريفيث عبر منصة إكس وفق ما نقل موقع “آر تي” بالقول: “إدخال المساعدات إلى غزة أمر سهل… فكر مرة أخرى؟!”، لافتاً إلى أن العوائق أمام إيصال المساعدات تتمثل بقصف متواصل واستهداف القوافل بالنيران، إضافة إلى وجود ثلاث مراحل تفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من دخول الأراضي الفلسطينية، كما توجد لائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها وأخيراً مقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين من منازلهم بسبب الحرب.

وأكد المنسق الأممي أن هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة ولأولئك الذين يحاولون مساعدتهم، مشدداً على ضرورة وقف الحرب في القطاع.

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