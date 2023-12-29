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إصابة فلسطيني جراء اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

2023-12-29

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل العشرات صباح اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة شاب بجروح، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وبلدات قفين شمال طولكرم ودورا جنوب الخليل وصوريف شمالها ومخيم الأمعري في البيرة واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون يوم أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية.

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