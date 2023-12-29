أوليانوف: التصريحات الأوروبية حول عدم التزام طهران بالاتفاق النووي نفاق تام

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم أن التصريحات الأوروبية حول عدم التزام إيران بالاتفاق النووي “نفاق تام”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوليانوف قوله: “إن تصريحات بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول عدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، نفاق تام، لأن الوثيقة المتفق عليها في عام 2022 نظمت بوضوح التزامات طهران في المجال النووي”.

وأشار أوليانوف إلى أن فرص استئناف الاتفاق النووي حاليا ضئيلة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته، إلا أن الإدارة الأمريكية السابقة أعلنت في الثامن من أيار عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية.

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