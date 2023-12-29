الدفاع الصينية: نعلم بكل خطوة لجيش تايوان.. وبكين لن تغض الطرف عن الاستفزازات الفلبينية

بكين-سانا

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن جيش التحرير الشعبي الصيني يعلم تماماً كل خطوة لجيش تايوان، وسيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها، وأن الصين لن تغض الطرف أيضاً عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من جانب الفلبين.

ونقلت وكالة شينخواعن وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله أمس في مؤتمر صحفي: إن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي أثارت عمداً ما يسمى “التهديد العسكري من البر الرئيسي” وسعت إلى زيادة التوتر للحصول على مكاسب انتخابية.

وفيما يتعلق بشأن ادعاء الجانب الفلبيني أن خفر السواحل الصيني “هاجم” السفن الفلبينية بالقرب من منطقة رنآي جياو، قال “وو”: إن الجانب الفلبيني متجاهلاً التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، أصر على إرسال سفينة للتسلل إلى المياه المتاخمة لمنطقة رنآي جياو الصينية، وإن السفينة الفلبينية صدمت بشكل استفزازي سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وتسببت في خدشها.

وأشار “وو” إلى أن “الصين ملتزمة دائماً بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور وبذل جهود مشتركة للحفاظ على الاستقرار البحري، إلا أنها لن تغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من جانب الفلبين”.

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