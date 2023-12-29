ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

تتجه أسعار الذهب اليوم لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولار للأوقية وارتفع 14 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.11 دولاراً، ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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