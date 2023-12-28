غاتيلوف: الغرب يدرك بشكل متزايد استحالة كسر روسيا

جنيف-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف أن الغرب يدرك بشكل متزايد أنه لا يمكن كسر روسيا، مشيراً إلى تزايد دعم المسار الروسي في الأمم المتحدة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن غاتيلوف قوله في بيان للبعثة الدائمة في جنيف: “نشعر بوضوح متزايد أنهم هنا في أوروبا وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف يقتربون من إدراك حقيقة بسيطة وهي أنه في النضال من أجل القضية العادلة، لا يمكن كسر روسيا وروحها، وسيتعين على خصومنا تقبل هذه الحقيقة والتعايش معها، ونحن بدورنا من منابر الأمم المتحدة سنذكرهم

بذلك، مشيراً إلى أن بلاده تعتمد على الدعم المتزايد للأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين يشاركونها دعوتها لإنشاء عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة ومراعاة مصالح جميع الدول.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم خلال مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك وقناة روسيا:24 إن “استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلاً ذريعاً”، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لتوسيع (الناتو) والحرب الهجينة التي شنها الغرب ضد روسيا هي لإضعافها وتقسيمها.

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