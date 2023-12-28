استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب غرب بيت لحم ما أدى لاستشهاده.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله وسط إطلاق الرصاص على الفلسطينيين، وعززت تواجدها العسكري وحواجزها في البلدة.

وكان استشهد فلسطيني وأصيب 14 واعتقل آخرون صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية، بينما استشهد آخر متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال فى مدينة نابلس.

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