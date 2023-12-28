لجنة متابعة شؤون الكنائس في فلسطين تطالب بوقف التهجير القسري في مدينة القدس

القدس المحتلة-سانا

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بهدف تهجيرهم وتهويد المدينة المقدسة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف كل أشكال التهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس وقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة في بيان صدرعن رئيسها رمزي خوري وفق وكالة وفا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي يتعرض لها سكان الحي الأرمني في مدينة القدس المحتلة والمحاولات الاستعمارية لتهجير سكانه والاستيلاء على الحي، لن تنال من صمود وإرادة وعزيمة أرمن فلسطين في دفاعهم عن حيهم وإرثهم التاريخي في القدس.

وأوضحت اللجنة أن ما يتعرض له الحي جزء من مخطط ممنهج تقودها السلطات الإسرائيلية لتفريغ الأحياء العربية في مدينة القدس تمهيدا لتهويدها، مبيناً أن المستوطنين هم أداة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها، حيث توفر لهم الحماية في كل اعتداءاتهم على المدن والقرى الفلسطينية.

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