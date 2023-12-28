منتخب سورية بكرة القدم للشباب يفوز على نظيره اللبناني ودياً

بيروت-سانا

تغلب منتخب سورية للشباب بكرة القدم على منتخب لبنان بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وسجل هدف المباراة زكريا رمضان في الدقيقة 79.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة عمر سويدان وعبد الرحمن العرجة وأحمد كالو ومحمود العمر وحمزة حاج ديب ورشيد بلو وزكريا سلامة وأحمد الصوفي وأنس الدهان ومحمد مصطفى وغيث محرز.

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر الذي يجريه منتخبنا تحضيراً للاستحقاقات القادمة، ومن المقرر أن يلتقي نظيره اللبناني في ودية ثانية بعد غد في ختام المعسكر.

محمد الرحيل

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