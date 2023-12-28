مبادرة شبابية في حلب تسلط الضوء على أهمية النباتات في الحياة اليومية

حلب-سانا

أطلقت مؤسسة “سند” التنموية مبادرة “الصانعات الخضراء” في حلب لتسليط الضوء على أهمية النباتات وكيفية استثمارها على جميع الأصعدة الحياتية، وذلك في معرض مصغر.

وبينت مسؤولة المشاريع والمبادرات في المؤسسة نجوى ناصر في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من المبادرة رفع الوعي لدى الناس، والتأكيد على أهمية النباتات وكيفية استثمارها في مختلف المجالات وذلك بأفكار خلاقة لمجموعة من الشباب المشاركين.

وأكد منسق المبادرة يوسف كوسا أنه تم تقسيم المعرض إلى ثماني زوايا كل زاوية حملت رسالة مختلفة بطريقة عرض جديدة ليشعر الزائر بالتنوع بالإضافة إلى طرح مشروع ريادي للتشجيع على زراعة الأسطح والشُرف.

واستعرض أحمد غباش مهندس تقنيات بيئية أهمية الطبيعة وأثرها على الصحة النفسية وتعزيز التفكير وتخفيف التوتر، بالإضافة إلى عرض نباتات ذات روائح مميزة كالريحان وأهمية وجودها في المنزل.

أما جودي طباخ طالبة هندسة زراعية فشاركت بالقسم التجميلي الذي ضم الأقنعة المفيدة للبشرة وكيفية استخدام النباتات الطبيعية في صناعتها، والعناية بالجسم والشعر، ومنتجات مصنوعة من مواد طبيعية.

ومن جانبه بين المشارك محمد فرواتي وهو طالب أدب إنكليزي أنه قدم في زاويته أطعمة خالية من السكر الأبيض والطحين العادي واستبدالهم بمواد من الطبيعة من بذور وشوفان وعسل، وكيفية استخدام مواد متوافرة بكثرة وإضافتها إلى الغذاء اليومي.

آلاء الشهابي

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