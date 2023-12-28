الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات حربية و33 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت ثلاث طائرات حربية و33 طائرة مسيرة للقوات الاوكرانية وقضت على نحو 750 جندياً أوكرانيا خلال اليوم الفائت.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة ان القوات الروسية دمرت ثلاث مركبات عسكرية ومدفع “هاوتزر” للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك ودبابة وأربع عربات مشاة قتالية ومدفعية ذاتية الدفع من طراز “إم 109 بالادين” أمريكية الصنع في محور كراسني ليمان.

ودمرت القوات الروسية في محور دونيتسك ثلاث دبابات أوكرانية ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس شاحنات صغيرة ومدفعاً بولندي الصنع من طراز “كراب” وقاعدتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز “أكاتسيا” ومدافع “هاوتزر”.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك دمرت القوات الروسية مدافع “هاوتزر إم 198” أمريكية الصنع ومدافع “هاورتز إف إتش 70” بريطانية الصنع فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات حربية من طراز “سو 25 و33 طائرة مسيرة للقوات الاوكرانية و7 صواريخ من طراز “هيمارس”.

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