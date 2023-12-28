افتتاح مخبز دوما الآلي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله

ريف دمشق-سانا

افتتحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مخبز دوما الآلي بريف دمشق، بعد إعادة تأهيله وترميمه بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ورفع طاقته الإنتاجية إلى 15 طناً بهدف تأمين مادة الخبز للمواطنين في مدينة دوما.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي خلال افتتاح المخبز مع محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أهمية رفع الطاقة الإنتاجية لخطوط التشغيل بالمخبز، بما ينعكس إيجاباً على الكميات المنتجة من الخبز بالنوعية وبالمواصفات المطلوبة، منوها بجهود العمال المستمرة على مدار الساعة في إنتاج الخبز يوميا دون انقطاع ولا سيما خلال فترة الأعياد.

وخلال جولة تفقدية على مطحنة تشرين في عدرا البلد بريف دمشق نوه الوزير علي بجهود الكوادر والخبرات الوطنية التي أعادت تأهيل وصيانة المطحنة بعد التخريب الذي لحق بها جراء الإرهاب لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 طن يومياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc