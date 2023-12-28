البرلمان العربي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

القاهرة-سانا

دعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وأكد البرلمان العربي خلال جلسة خاصة عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تحت عنوان “نصرة فلسطين وغزة” أهمية “العمل بكل السبل لإيقاف إطلاق النار والإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي”، مطالباً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

كما جدد البرلمان رفضه مخططات تهجير الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، داعياً إلى العمل على إعادة النازحين إلى ديارهم وعقد جلسة في الأمم المتحدة للعمل من أجل السلام.

وأدان البرلمان العربي كل الدول المساندة للقوة القائمة بالاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، داعياً إلى العمل مع البرلمانات الصديقة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال والكنيست من المنظمات الدولية.

كما أوصى البرلمان العربي بسحب السفراء للدول التي لديها تمثيل دبلوماسي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، قال عضو مجلس الشعب عضو البرلمان العربي شيخ جابر الخرفان في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: “أكدنا خلال اجتماع البرلمان العربي على الموقف السوري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني”، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت مقدرتها وصمودها في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة شريك في العدوان على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال عضو مجلس الشعب عضو البرلمان العربي وحيد الزعل في تصريح مماثل: “نطالب بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين والعمل على معالجة آثار الكارثة التي راح ضحيتها أطفال وشيوخ ونساء، كما ندعو لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية”.

وجدد الزعل التأكيد على ثبات موقف سورية الداعم للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني الغاشم.

حضر جلسة البرلمان العربي مندوبون وسفراء وممثلون عن الدول العربية، كما حضر الجلسة من مجلس الشعب السوري أعضاء البرلمان العربي شيخ جابر الخرفان ووحيد الزعل وغادة إبراهيم وأحمد صالح إبراهيم.

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