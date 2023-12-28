المقاومة الفلسطينية تدعو إلى تكثيف الحراك في العالم لوقف حرب الإبادة في غزة

القدس المحتلة-سانا

دعت المقاومة الفلسطينية جماهير الأمة وأحرار العالم إلى تكثيف الحراك الجماهيري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة المنكوب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “مع استمرار العدوان ضد شعبنا الفلسطيني ندعو جماهير الأمة وأحرار العالم إلى تكثيف حراكهم وفعالياتهم في الأيام الثلاثة القادمة تزامناً مع رأس السنة الميلادية للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأضافت المقاومة: “نشدد على مواصلة كل مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، ولتكن الأيام القليلة المتبقية من هذا العام صرخةً عالميةً موحّدة وبكل اللغات وبصوت الإنسانية الواحد: أوقفوا العدوان وحرب الإبادة على غزة”.

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