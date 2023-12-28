سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 8 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 828 ألف ليرة، وسعر شراء 827 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 709714 ليرة، وسعر شراء 708714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و820 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و990 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005- و0112230766.

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