مدفيديف: استمرار العملية العسكرية الخاصة في تحقيق أهدافها وعدم رفض خيار التفاوض

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة في تحقيق أهدافها، مشيراً في المقابل إلى أن روسيا لم ترفض خيار المفاوضات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله: “بخصوص المفاوضات في 2024 كل شيء واضح تماماً، فالعملية الخاصة ستستمر، وستبقى أهدافها المتمثلة في نزع سلاح القوات الأوكرانية وإعلان الدولة الأوكرانية الحالية رفضها لإيديولوجية النازية الجديدة”.

وتابع المسؤول الروسي: إن “المفاوضات ممكنة، ولم ترفضها روسيا إطلاقاً على عكس السلطات الأوكرانية”، موضحاً أن إجراء مثل هذه المفاوضات “ليس محدودا بفترة معينة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc