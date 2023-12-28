المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها قصفت بالأسلحة المناسبة هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومركزاً تجسسياً له شمال العراق.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا هدفاً حيوياً للعدو في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة ألياد بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة”.

كما أعلنت المقاومة العراقية في بيان آخر أنها استهدفت مركزاً للتجسس الفني للعدو الإسرائيلي شمال شرق محافظة أربيل شمال العراق رداً على المجازر الصهيونية في غزة، مؤكدة “استمرارها في دك معاقل العدو”.

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