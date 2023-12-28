ضبط كميات من الكبتاغون والحشيش وإلقاء القبض على عدد من المهربين عند الحدود السورية الأردنية

درعا-سانا

ضبطت الجهات المختصة 200ألف حبة كبتاغون و 210 كف حشيش في أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود السورية الأردنية.

وذكر مصدر أمني في تصريح لمراسلة سانا أنه “بعد المراقبة والمتابعة تمكنت وحدة من الجهات المختصة من ضبط الكبتاغون نوع (لكزس) عند الحدود السورية الأردنية، إضافة إلى الحشيش المخدر وألقت القبض على ثلاثة من المهربين”.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة “تواصل عملها في مراقبة وملاحقة عمليات التهريب وضبط الحدود بهدف القضاء على هذه الظاهرة وكل من يحاول العبث بأمن سورية والدول المجاورة”.

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