اعتقال فلسطينيين وإصابة طفل باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني بجروح واعتقل آخرون اليوم جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدن الخليل وجنين وأريحا والقدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح فيما اعتقلت آخرين.

على صعيد آخر جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات المزروعة بالزيتون خلال اقتحامها قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على المزارعين في بلدة خلة مكحول في الأغوار الشمالية ومنعتهم من الوصول إلى المراعي.

واستشهد اليوم 7 فلسطينيين وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

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