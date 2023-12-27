إطلاق الأوركسترا المركزية لمديرية التربية في حمص

حمص-سانا

بمشاركة 64 عازفاً وعازفة ومغن ومغنية انطلقت الأوركسترا المركزية لمديرية التربية في حمص بأول حفل لها على مسرح قصر الثقافة مساء اليوم بحضور واسع من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والأهلية بالمحافظة.

وأوضح فراس عياش مدير التربية في حمص أن الأوركسترا تضم مواهب مدينة حمص من طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، والتي تشكل مساحة ثقافية فنية هامة في المحافظة، لافتا إلى الدعم الذي ستقدمه وزارة التربية للارتقاء بها باعتبارها أول أوركسترا تشكل في محافظة حمص مخصصة للأطفال.

وأشار عمار يونس قائد الفرقة إلى أن انطلاقة الأوركسترا اليوم هو بداية الطريق للوصول إلى عوالم فنية ثقافية، خاصة أن حمص تمتلك مواهب رائعة تحتاج للصقل من أجل تشكيل فرق لها تأثير مهم في المجال الموسيقي، مبيناً أن الحفل تضمن معزوفات موسيقية وغنائية كلاسيكية عربية للرحابنة وزكي ناصيف وفريد الأطرش.

وقال أسامة عيسى رئيس دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص: إن حفل إطلاق الأوركسترا اليوم هو نتاج جهد وعمل متواصل لعدة أشهر تم خلاله اختيار المواهب ضمن الشرائح المطلوبة وتدريبهم بشكل علمي ومنهجي.

وعبر كل من الأطفال المشاركين من عازفين ومغنين عن سعادتهم بهذه المشاركة والانضمام إلى فرقة أوركسترا مديرية التربية، مؤكدين أن مواهبهم قد وجدت طريقها الصحيح نحو عالم الموسيقا والفن والثقافة.

مثال جمول

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