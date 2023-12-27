المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند المناطق الحدودية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، محققة في تلك المواقع إصابات مباشرة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن مقاتلو المقاومة اللبنانية استهدفوا بثلاثين صاروخ كاتيوشا مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة، كما نفذوا هجوماً ‏بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأوقعوا إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية بصواريخ بركان مرابض المدفعية وتموضع جنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع خربة ماعر، ‏وحققت إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى استهداف موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة.

واستهدفت المقاومة بالصواريخ الموجهة خيمة ‏لقوة تابعة للعدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة، وحققت فيها ‏إصابات مباشرة، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

وكان طيران العدو الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية بالصواريخ مستهدفاً جبل بلاط بين بلدتي رامية ومروحين في جنوب لبنان، ‏كما قصف بالمدفعية أطراف حولا ووادي المعبور وبلدات الناقورة وطير حرفا والجبين ووادي السلوقي، وأطراف بلدة جولا ومنطقة وادي حامول الناقورة وخراج بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا وأطراف بلدة مروحين وغرب ميس الجبل ويارين جنوب لبنان.

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