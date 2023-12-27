الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي النازي على الشعب الفلسطيني فوراً، وتوفير الحماية الدولية له وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة المنكوب.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل والإعدامات الميدانية وجرائم التطهير العرقي وقصف المنازل وتجويع الأهالي والتعطيش تعتبر جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وتستوجب محاسبة القتلة الإرهابيين بشكل عاجل.

وشددت الخارجية على أنها مستمرة في التواصل مع كل الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري ولوقف العدوان المتواصل منذ 82 يوماً ولفضح مجازر الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة وجرائمه الوحشية في الضفة الغربية وملاحقته قانونياً في المحافل الدولية.

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