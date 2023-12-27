لافروف: توافق دولي على دعم ممر (الشمال الجنوب)

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ممر الشمال الجنوب الذي ينطلق من روسيا إلى إيران حصل على دعم من جميع الدول التي تعمل على إنجازه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جياشانكار في موسكو قال لافروف: “هناك توجه لزيادة عدد أعضاء مجموعة “بريكس” بما يضمن توسيع نظاقها”، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة سيكون أكبر بكثير من مجموعة الدول الصناعية السبع وتجري عملية طبيعية لتطوير الاقتصاد العالمي بما في ذلك بسبب الأساليب غير المقبولة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأشار لافروف إلى السياسة الهندية المتوازنة التي تستند إلى الاحترام والمنفعة المتبادلين، واعتبرها سياسة تجسد ميثاق الأمم المتحدة المبني على الاحترام والمساواة بين الدول.

من جهته قال وزير الخارجية الهندي: إن مشروع ممر “الشمال الجنوب” يخدم الجميع ولم يعد العالم كما كان في السابق، لافتاً إلى أن الكثير من المواقف الروسية تتفق مع مواقف نيودلهي.

وأعرب جياشانكار عن تقدير الهند للدور الذي تلعبه روسيا في إنشاء عالم متعدد الأقطاب.

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