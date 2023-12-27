زاخاروفا تحذر من استفزاز جديد من قبل نظام كييف ضد روسيا

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من إقدام نظام كييف على استخدام أسلحة كيميائية حصل عليها من رعاته الغربيين في مناطق بأوكرانيا ومحاولة اتهام الجيش الروسي بها.

ونقل موقع (RT) عن زاخاروفا قولها: “من غير المستبعد أن يتم تنظيم استفزاز آخر من قبل نظام كييف ضد روسيا باستخدام مواد سامة غربية الصنع من أجل إطلاق حملة جديدة في هياكل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام لاتهام موسكو باستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأضافت: “حسب المعلومات الواردة فإن جهاز الأمن الأوكراني يشارك بنشاط في التحضير لمثل هذا الاستفزاز حيث يبدي تعاونا مع شركة ألمانية في كييف” لافتة الى انه تم من خلال هذه الشركة شراء مجموعة من المكونات الأمريكية لصنع أسلحة كيميائية يمكن استخدامها لتنفيذ عمل استفزازي محدود النطاق على أراضي أوكرانيا.

وكان نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي صرح في وقت سابق أن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الشك على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

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