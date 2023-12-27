لجنة وزارية تطلع على واقع عمل عدد من المؤسسات الخدمية والإنتاجية في حماة خلال أيام العطلة

حماة-سانا

بهدف الاطلاع على واقع العمل في المؤسسات المستمرة بتقديم خدماتها خلال أيام عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية تفقدت لجنة وزارية اليوم سير العمل في عدد من هذه المؤسسات الخدمية والإنتاجية بمحافظة حماة.

وقامت اللجنة التي تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم ووزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بتفقد العمل في كل من مشفى حماة الوطني والمستوصف الصحي في كفربهم ومخبز آذار الآلي ومجمع أبي الفداء الاستهلاكي ومطحنة الحبوب والمخبز الآلي في منطقة سلحب إضافة إلى معمل إسمنت حماة في بلدة كفربهم حيث تم الاطلاع على واقع هذه المرافق الخدمية.

كما تفقدت اللجنة في جولتها بحماة سير العمل في صومعة حبوب كفربهم التي تفوق طاقتها الاستيعابية الـ90 ألف طن والمخبر الذي يعنى بفحص وتحليل مواصفات الحبوب الواردة للصومعة ومدى تحقيقها للمواصفات المطلوبة قبل تفريغها وحفظها في الصوامع لاستجرار الأقماح منها لاحقا وطحنها كدقيق لإنتاج الخبز.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير التعليم العالي أن الجولة تأتي للاطلاع على واقع العمل خلال العطلة في مؤسسات خدمية مختلفة منها الصحية والإنتاجية والتي تتطلب طبيعة عملها الاستمرارية على مدار الساعة ولا سيما المشافي والمخابز مشيراً إلى أن الجولة ركزت على الاطلاع عن كثب على آلية العمل والصعوبات والمشكلات وسبل إيجاد حلول مناسبة لها ودعم الكوادر الفنية والإدارية التي تعمل بكل تفان بجهود كبيرة لتجاوز مختلف الصعوبات لتقديم خدمات مناسبة.

بدوره بين محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه أن مطحنة حبوب سلحب التي كانت المحطة الأخيرة للجولة تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 300 طن دقيق يومياً ما يغطي تقريباً 50 بالمئة من إجمالي احتياج المحافظة، مشيراً إلى أنها تعمل بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة و يتم تشغيلها بشكل تجريبي حالياً.

عبدالله الشيخ

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