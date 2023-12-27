بانوراما الأحداث العربية والدولية لعام 2023

دمشق-سانا

شهد العام 2023 الكثير من الأحداث العربية والدولية المهمة والتي كان لها أثر كبير على مجريات الأوضاع في المنطقة ومنها الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا والاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات بين البلدين واستئناف مشاركة سورية في الجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية في جدة،إضافة إلى استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن أبرز الأحداث في هذا العام…

شهر كانون الثاني:

1 -1 – الرئيس البرازيلي المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد للمرة الثانية.

2 -1 – ألف مستوطن إسرائيلي يقتحمون المقدسات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

10 -1 – أوكرانيا تنسحب من اتفاقية التجارة والبعثات الاقتصادية مع روسيا.

19 -1 – مجلس النواب اللبنانى يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

25 -1 -الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يرفض مقترح الولايات المتحدة بشأن تسليم معدات عسكرية روسية الصنع تملكها بلاده لأوكرانيا.

شهر شباط:

1 -2 – وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد يؤكد أن الولايات المتحدة وعملاءها فى فرنسا وبريطانيا وألمانيا يمارسون اليوم في سورية المسرحية والأكاذيب نفسها التي مارسوها في العراق.

6 -2 – زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا وشمال سورية.

7 -2 – وزارة الخارجية والمغتربين تدحض محاولات المسؤولين الأمريكيين تضليل الرأي العام العالمي حول الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على الشعب السوري.

21 -2 – روسيا تعلن أن العمل بشكل طبيعي مع الولايات المتحدة والغرب عموماً لم يعد ممكنا وأن سياسات واشنطن تهدف الى تقويض أمنها القومي.

24 -2 – العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تدخل عامها الثاني.

26 -2 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن العالم يجب أن يتغير ولكن على ألا يتم ذلك خدمة لمصالح دولة محددة ألا وهي الولايات المتحدة.

شهر آذار:

3 -3 -رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسى إحياء الاتفاق النووي.

11 -3 – إيران والسعودية تعلنان في بيان صدر في بكين عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح السفارات.

13 -3 – سورية تجدد دعمها لمبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني وتؤكد استعدادها للتعاون في تنفيذها.

17 -3 – بمشاركة سورية انطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور.

19 -3 – مظاهرة حاشدة فى واشنطن للمطالبة بانهاء الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

20 -3 – الاستخبارات الروسية تقول إن واشنطن تواصل استخدام الجماعات الإرهابية لتقويض الوضع فى سورية.

22 -3 – نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يؤكد أن نشوب صراع نووي أصبح محتملاً أكثر من أي وقت.

28 -3 – الصين تعلن استعدادها للعمل مع رابطة (آسيان) للمضي قدماً بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

شهر نيسان:

2 -4 – وفد الجمهورية العربية السورية يتوجه إلى موسكو برئاسة الدكتور أيمن سوسان للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا.

5 -4 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن علاقات الصداقة بين سورية وروسيا تؤكدها زيارة الرئيس بشار الأسد لموسكو.

11 -4 – بمشاركة سورية افتتاح معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان جنوب الصين.

15 -4 – بيان ختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق يؤكد دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية ينهى جميع تداعياتها.

24 -4 – الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية بسبب دعمها للإرهاب.

شهر أيار:

1 -5 – وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يؤكد أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع سورية هي مصلحة للبلدين.

4 -5 – الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد خلال زيارته لسورية أن هذه الزيارة ستشكل منعطفاً إيجابياً وجيداً لتنمية العلاقات بين البلدين.

7 -5 – مجلس الجامعة العربية يقرر بالاجماع استئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة وكافة المنظمات والأجهزة التابعة لها.

10 -5 – البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا وإيران يؤكد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

19 -5 – سورية تشارك في أعمال القمة العربية العادية الـ 32 في مدينة جدة السعودية والرئيس بشار الأسد يلقي كلمة أمام القمة.

21 -5 – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى وعقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد.

شهر حزيران:

1 -6 – وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس من عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون أن العالم القائم على دولة واحدة أو مجموعة دول محددة انتهى ويجرى العمل على تشكيل عالم عادل ومتعدد الأقطاب.

3 -6 – وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لضمان تحقيق الامن والسلم الدوليين.

10 -6 – البرلمان العربي يؤكد حرصه على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة سورية، ويرحب بعودتها الى الجامعة العربية والبرلمان العربي.

15 -6 – نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يؤكد تزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إلى مجموعة (بريكس) التي تضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

24 -6 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية وسنعمل على مواجهة التهديد الجديد ومن يسعى لزرع الفوضى في البلاد بشكل صارم وقاطع.

30 -6 – نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يعتبر أن انضمام فنلندا واجراءات انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي تعد بمثابة “القشة الأخيرة” وراء انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

شهر تموز:

1 -7 – الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة لإيقاف جرائم المستوطنين الإسرائيليين.

4 -7 – قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون يدعون الى اصلاح المؤسسات العالمية ومواجهة العقوبات أحادية الجانب.

11 -7 – فيتو روسي ضد مشروع قرار بمجلس الامن ينتهك سيادة سورية.

16 -7 – المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول إن أمن سورية جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة.

19 -7 – سورية تجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية.

22 -7 – قائد الثورة الإيرانية الامام السيد علي الخامنئي يقول إن التطاول على القرآن الكريم في السويد حادثة تآمرية وخطيرة.

29 -7 – سورية تودع مساهمتها القانونية لدى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتبعات القانونية لها.

شهر آب:

1 -8 – الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تعاطي المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال على أنها أرقام.

5 -8 – الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف عن تورط واشنطن وإدارة ترامب بمحاولة اغتياله.

16 -8 – رئيس جمعية الصداقة العربية النمساوية فريتز ايدلينغر يؤكد أن وجود القوات الأمريكية في سورية انتهاك للقانون الدولي.

21 -8 – المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين يستنكر البيان الصادر عن القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد فيما يتعلق بالخلافات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

26 -8 – وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي يؤكدان عقب زيارتهما إلى النيجر أن التدخل العسكري فيها سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما.

31 -8 – نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف يحذر من النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة في العديد من مناطق العالم.

شهر أيلول:

9 -9 – زلزال بقوة 7 درجات يضرب إقليم الحوز في المغرب ويسفر عن وفاة أكثر من ألفي شخص.

11 -9 – المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يقول إن الكيان الصهيوني ارهابي بطبيعته ولا يتردد في استخدام الإرهاب لتحقيق أهدافه غير المشروعة.

15 -9 – انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين في كوبا بمشاركة سورية.

18 -9 – بمشاركة سورية.. انعقاد أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

22 -9 – الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس بشار الأسد في مدينة خانجو الصينية.

26 -9 – الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يقول إن ادارة بايدن فجرت خطي غاز السيل الشمالي لخوفها من فقدان تفوقها في أوروبا.

شهر تشرين الأول:

7 -10 – المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية بطولية في محيط قطاع غزة والعدو الإسرائيلي يبدأ عدواناً شرساً على مناطق القطاع.

9 -10 – بمشاركة سورية… اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تعقد دورتها الـ (70).

13 -10 – موقع موندويس الأمريكي يقول إن وسائل الإعلام الأمريكية تستخدم لغة أحادية الجانب لتشويه ما يجري في فلسطين المحتلة.

16 -10 – منظمة العفو الدولية تؤكد أن قطع الامدادات عن غزة جريمة حرب.

17 -10 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في مجزرة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

26 -10 – المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي المجاورة لمطار أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

27 -10 – العدو الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن كل مناطق قطاع غزة المحاصر بالتوازي مع غارات جوية مكثفة لطيرانه على كل المناطق.

شهر تشرين الثاني:

2 -11 – الأرجنتين تدين المجزرتين الإسرائيليتين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

5 -11 – المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية.

7 -11 – أحد عشر عضوا فى حزب العمال البريطاني يعلنون استقالتهم احتجاجاً على دعم “إسرائيل”.

9 -11 – وكالة الأونروا تقول إن 300 ألف طفل فلسطيني محرومون من التعليم في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

16 -11 – وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول إن روسيا تدين انتهاك “إسرائيل” للقانون الانساني الدولي.

20 -11 – الأونروا تؤكد نزوح أكثر من مليون وسبعمئة فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

30 -11 – الرئيس الصيني شي جين بينغ يطالب بوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

شهر كانون الأول:

1 -12 – العدو الإسرائيلي يستأنف عدوانه الغاشم على قطاع غزة بعد تهدئة لمدة أسبوع موقعا عشرات الشهداء والجرحى.

6 -12 – برنامج الاغذية العالمي يقول.. نقص التمويل والتشديد المالي من الجهات المانحة دفعانا الى انهاء عملنا في سورية.

8 -12 – الولايات المتحدة تستخدم (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

15 -12 – ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18800 شهيد و51000 مصاب.

22 -12 – الولايات المتحدة تستخدم (الفيتو) مجدداً لإفشال تعديل روسي على مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

26 -12 – نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف يؤكد أن الدعم الأمريكي يزيد من تعنت الكيان الإسرائيلي.

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