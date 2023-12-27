اشتية يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات إليه

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب، وبإدخال المساعدات الإنسانية إليه دون قيود.

وأوضح اشتية في تصريحات اليوم نقلتها وكالة وفا أن “إسرائيل” تقتل الشعب الفلسطيني وتقوم بتجويعه وتعطيشه وتهجيره من أجل تكريس الاحتلال والاستيطان، لكنها ستفشل في تنفيذ مخططاتها وستنتصر إرادة الفلسطينيين بفضل تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية ونضالهم من أجل الحرية.

وشدد اشتية على أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، وعلى أن غزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين، مطالبا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فوراً بكل الإجراءات القانونية ضد مجرمي الاحتلال وجميع المتسببين بارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.

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