منافسات قوية في سباق اختراق الضاحية في درعا

درعا-سانا

اختتم في مدينة بصرى الشام بدرعا سباق اختراق الضاحية والذي أقامته اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالمحافظة بالتعاون مع المجتمع الأهلي وبعض الفعاليات الاقتصادية.

وأسفرت نتائج البطولة بفئة البراعم بسباق 1 كم عن فوز ابراهيم الدعيبس تلاه ياسين العقيل ثم ايسم العلي، وفي فئة الصغار يامن المقداد تلاه عمر غباغبي ثم حمزة السياد، وفي فئة الناشئين لمسافة 4كم علي درويش ومحمد الدوس في المركز الأول وبلال الحمود ثانيا وأحمد عوض ثالثاً، وفي فئة الشباب لمسافة 6كم عبد الكريم المقداد وليث قاسم وانس سويدان وفي فئة الرجال لمسافة 8كم حمزة الفارس المدني وعبدالله الخصواني ومحمد جلال النمر وفي فئة البراعم إناث آسيا الجهماني وشام السياد.

وفي تصريح لسانا أوضح رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا جهاد المصري أن إقامة هذا السباق في مدينة بصرى هي تتويج للنتائج المتقدمة للنادي بألعاب القوى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن نتائج السباق ستفرز تشكيل منتخب المحافظة الذي سيشارك ببطولة الجمهورية القادمة، منوها في الوقت نفسه بالتعاون الكبير مع المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية التي شاركت في نجاح هذه الفعالية.

اللاعبون المتوجون أشاروا إلى أن المنافسة كانت قوية، وهي تحضير مهم لبطولة الجمهورية القادمة، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم لتقديم الأفضل والصعود على منصات التتويج في الاستحقاقات القادمة.

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