منصور يطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ووقف جميع محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسرياً من القطاع ومن أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تواصل استهداف الشعب الفلسطيني بشكل تعسفي بالقتل والترحيل الجماعي، على الرغم من النداءات والدعوات المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار منصور إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة قبل 14 يوماً قراراً يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في القطاع، وتبني مجلس الأمن قبل أيام للقرار 2720 الذي ينص على اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى القطاع، إلا أن الاحتلال يواصل شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلاً مجلس الأمن، والجمعية العامة والمجتمع الدولي بأسره، نظراً لثقته التامة باستمرار إفلاته من العقاب ومواصلته التمتع بالحماية السياسية والدبلوماسية والتهرب من المساءلة والعقوبات على جرائمه.

ولفت منصور إلى استشهاد 20915 فلسطينياً معظمهم نساء وأطفال، وبينهم مئات الأطباء والمسعفون وما لا يقل عن 135 من موظفي الأمم المتحدة و103 صحفيين، إضافة إلى إصابة 54918 فلسطينياً في قطاع غزة، في حين استشهد أكثر من 300 فلسطيني بينهم 76 طفلاً، وأصيب أكثر من 3450 في الضفة الغربية منذ بدء الاحتلال عدوانه على القطاع في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، فضلاً عن الدمار الشامل والتشريد الجماعي للشعب الفلسطيني.

وبين منصور أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح من أسلحة الحرب في عدوانه على القطاع، ويحرم الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والصحية، ومن الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ما أدى إلى الانتشار السريع للأمراض الوبائية.

وشدد منصور على ضرورة بذل الجهود الفورية والعاجلة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك فرض العقوبات في حال استمرار “إسرائيل” في انتهاك الميثاق وتجاهل مطالب المجتمع الدولي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للضغط عليها لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

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