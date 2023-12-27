الصين: سنتخذ إجراءات حازمة ضد التدخلات الأمريكية في شؤوننا الداخلية

بكين-سانا

أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لها، مشددة على أنها لن تتوانى عن الرد بالمثل في حال لم تغير الولايات المتحدة مسارها وتكف عن تشويه سمعة الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم خلال موتمر صحفي، رداً على التقرير الذي أصدرته الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان في الصين: إن بكين ستتخذ إجراءات حازمة ضد شركة بيانات الاستخبارات الأمريكية (خارون) وشخصين أمريكيين.

ولفتت ماو إلى أن ما نشرته الولايات المتحدة مجدداً عن إقليم شينجيانغ الصيني وفرض عقوبات غير قانونية على مسؤولين وشركات صينية تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان هو روايات كاذبة، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وحثت ماو الجانب الأمريكي مرة أخرى على الكف عن تشويه سمعة الصين وإلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على المسؤولين والشركات الصينية والعزوف عن تنفيذ قوانين غير مشروعة معادية لبكين.

وكانت الصين أعربت أمس عن معارضتها الشديدة لتمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024، والذي يتضمن محتوى سلبياً متعلقاً ببكين.

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