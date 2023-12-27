شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 82 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية مناطق متفرقة في خان يونس ورفح جنوب القطاع ومخيم النصيرات وسطه وجباليا شماله وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

واستشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل في حيي الدرج والتفاح في غزة ومدرستين تؤويان نازحين إحداهما في مخيم المغازي وسط القطاع والثانية في حي الصفطاوي بغزة .

واستشهد 20915 فلسطينياً وأصيب 54918 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول الماضي وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء وانتشار الأوبئة والأمراض، وخاصة في مراكز الإيواء وفقدان مئات الآلاف للمأوى جراء تدمير الاحتلال مساحات واسعة من القطاع.

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