المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبده خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة موقعة في صفوفه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك رداً على مجازره المتواصلة بحق أهالي غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوقعت المقاومة 8 من جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب بعد تفجير عين نفق مفخخة بهم شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدفت “عسقلان” المحتلة ومستوطنتي “سديروت” و”نير عام” برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.

وقضت المقاومة على قوة للعدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ “T” وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب، كما استهدفت 5 آليات عسكرية له بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ في جباليا البلد شمال القطاع وتحشيداته في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع بوابل من قذائف الهاون.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جندي وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 163.

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