الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي فشل في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي فشل في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا بالمنطقة وفي مقدمتها حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه التي تكفلها القوانين الدولية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: إن الاحتلال يواصل بدم بارد قتل الفلسطينيين في القطاع المنكوب على مسمع العالم وبصره وذلك، عبر أبشع المجازر وجرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وعبر التجويع والتعطيش ومنع الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال منذ 81 يوماً في قطاع غزة دون أن يقيم أي اعتبار للمناشدات والمطالبات الدولية بوقفها وحماية المدنيين بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شددت الخارجية على أن المجازر في غزة أدت لتصاعد جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية عبر تصعيد الاقتحامات والانتهاكات والقتل والاعتقالات ومداهمة منازل الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم وسرقة أراضيهم وتقطيع أوصال الضفة الغربية، محولاً مدنها وبلداتها إلى سجون وسط صمت وعجز دولي عن لجمه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc