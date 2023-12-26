عمليات نوعية مركزة تستهدف مقرات الإرهابيين ومستودعاتهم في ريف إدلب-فيديو

إدلب-سانا

نفذت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريفي إدلب الجنوبي والشمالي الغربي سلسلة عمليات نوعية دقيقة، بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق، استهدفت خلالها مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومستودعات الذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنه في إطار المهام الوطنية المستمرة التي تنفذها قواتنا المسلحة الباسلة رداً على الخروقات والاعتداءات التي تشنها التنظيمات الإرهابية، نفذت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريفي إدلب الجنوبي والشمالي الغربي سلسلة عمليات نوعية دقيقة بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق.

وأضافت الوزارة: استهدفت هذه العمليات مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم وأماكن تمركزهم ومستودعات الذخيرة والعتاد والإصلاح والتفخيخ، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإيقاع العشرات من الإرهابيين بين قتيل وجريح، كما تم استهداف دشم الإرهابيين وخنادقهم ومقراتهم بالطيران المسير والقضاء على عدد كبير منهم، مشيرة إلى أن أغلب الارهابيين القتلى ينتمون لما يعرف بتنظيمات “هيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد والحزب التركستاني” الإرهابية.

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