وقفات تضامنية في الضفة الغربية دعماً للأسرى وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفات تضامنية اليوم شملت سائر مدن الضفة الغربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لدعم الأسرى والإفراج عنهم، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ81.

وذكرت وكالة وفا أن الوقفات التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى في مدن رام الله وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت وطوباس ونابلس وجنين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ولافتات تندد بتصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته، وبهمجية العدوان على القطاع المنكوب بشكل ينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله واصل أبو يوسف أن حرب الإبادة الجماعية وسلاح التجويع والتعطيش الذي يشنه الاحتلال على أهالي قطاع غزة، يفرض على المحاكم الدولية المختصة التدخل العاجل لوقف المجازر والاعتداءات ومحاسبة القتلة الإرهابيين على جرائمهم.

من جانبه بين مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري أن الاحتلال صعد جرائمه بحق أسرى الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الفائت، عبر تكثيف اقتحام الزنازين والتنكيل بالأسرى باستخدام الكلاب البوليسية وقنابل الغاز السام والهراوات، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، بينما ينفذ بحق أسرى ومعتقلي غزة جرائم مروعة وفظيعة وسط أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع.

بدوره شدد منسق فصائل العمل الوطني في جنين راغب أبو دياك على أن هذه الأعمال الوحشية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، واستهدافه البنية التحتية والمشافي وسط استمرار الحصار تضاف إلى جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني كله، في ظل استمرار الصمت الدولي إزاءها.

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