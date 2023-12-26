فيلما “دم النخل” و”دمشق حلب” حاضران في فعالية ثقافية بطوكيو

طوكيو-سانا

عرض في طوكيو فيلما (دمشق حلب) و(دم النخل) مترجمين للغة اليابانية، على مسرح بلازا سيدات طوكيو، وذلك في فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة اليابانية.

وخلال الفعالية التي استمرت لست ساعات، عزف الفنان الياباني ايداكي شين عقب عرض الفيلمين مقطوعات موسيقية ارتجالية على البيانو تعبيراً عن تعاطفه مع سورية.

وأكد القائم بأعمال السفارة السورية محمد نجيب إيلجي في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن عرض الفيلمين يمثل فرصة لليابانيين للتعرف على الفن السوري، الذي يصور المعاناة الناجمة عن ممارسات الإرهابيين من قتل وتدمير للبنى التحتية والآثار وغيرها، وكذلك يوضح أثر الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب وسرقة الموارد السورية التي أثرت في الحياة المعيشية للسوريين، بما في ذلك نقص الأدوية النوعية وصعوبات استيراد مختلف السلع.

رافق الفعالية التي أقيمت بالتعاون بين سفارة الجمهورية العربية السورية وجمعية كوما المعنية بالتبادل الثقافي والتراث الياباني عرض صور لعدد من المواقع الأثرية في سورية، والتي التقطتها كاميرا كييكو كوما ممثلة الجمعية أثناء زيارتها سورية عام 2007.

من جهتها عبرت كوما عن محبتها لسورية، وأكدت أنها تتألم لمعاناة الشعب السوري، مستذكرة زيارتها السابقة إلى سورية عام 2007.

بدوره عبر الفنان الياباني ايداكي شين المشارك في الفعالية عن إحساسه بالألم لما يعانيه السوريون، معرباً عن إعجابه بقدرتهم على مواجهة التحديات وتجاوز المحن.

وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور.

رؤى خليفة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc