الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء من البحر

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم صاروخاً من طراز (لونغ مارش11) إلى الفضاء، على متنه ثلاثة أقمار صناعية لوضعها في المدار المخطط لها.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة جنوب البلاد.

وستستخدم الأقمار الصناعية (شييان- 24 سي) بشكل أساسي في تجارب علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتعد هذه المهمة الـ 503 لسلسلة الصواريخ الصينية من طراز “لونغ مارش”.

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