التجارة الداخلية خلال 2023… جهود حثيثة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية

دمشق-سانا

عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسساتها ومديرياتها خلال عام 2023 على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية من المواد والسلع وتوفيرها في منافذ السورية للتجارة، وتسهيل انسياب السلع في الأسواق وتشديد الرقابة التموينية وافتتاح وإعادة تأهيل عدد من الصالات والمخابز والمطاحن.

المؤسسة السورية للتجارة..

– افتتاح عدد من الصالات ومنافذ البيع في المحافظات منها:

_ في قرية البودي بريف جبلة.

_ في بلدة عين الكروم بريف حماة.

_ في بلدة عقرب بحماة.

_ في مدينة حلفايا بحماة.

_ سوق شعبي للخضار والفواكه بمدينة جبلة.

_ إطلاق مشروع لتجميد البازلاء الخضراء في فرع السورية للتجارة بحماة.

_ وضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة بحماة.

_ وضع صالتي كفراع وتل قرطل للسورية للتجارة بريف حماة في الخدمة.

وبما يخص مكافحة الاحتكار وتعزيز التنافسية..

_ طرح المواد في صالاتها بنسبة ربح بسيطة والحفاظ على استقرار إمداد السوق المحلية بالسلع الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن.

_ استجرت المؤسسة المحاصيل الزراعية من المزارعين بشكل مباشر من مختلف المحافظات، وتم تأمين المستلزمات لهم من وسائل النقل والصناديق

وحسب المواسم المتوافرة، بما يسهم في تخفيض التكاليف عليهم والبيع بأسعار أقل من الأسواق للمواطنين.

_ لأول مرة تصدير الحمضيات إلى دول الجوار من خلال سياراتها.

_ تعمل السورية للتجارة على تجديد أسطول سيارات المؤسسة وتحديث وحدات التبريد العاملة، وإعادة تأهيل الوحدات الخارجة من الخدمة.

المؤسسة السورية للمخابز:

_ تأهيل وتحديث أكثر من 80 مخبزاً في المحافظات متضمنا ذلك إعادة البناء والتجهيز بالخطوط الجديدة، منها..

_ وضع مخبز حلب الجديدة بالخدمة.

_ تأهيل بناء مخبز الرستن وتركيب خطي إنتاج بطاقة 20 طنا يومياً.

_ تركيب خط جديد وتأهيل خط قديم في مخبز قطنا بريف دمشق.

_ افتتاح مخبز الكرامة في مدينة اللاذقية.

_ افتتاح صالة للسورية للتجارة ومخبز جديد وتأهيل خطي إنتاج في مخبز جبلة الآلي.

المهرجانات والمعارض..

_ إقامة معرض الباسل للإبداع والاختراع في دورته الـ 21،حيث بلغ عدد المشاريع المشاركة 72 مشروعاً من سورية والعراق، توزعت بواقع 17 مشروعاً من منظمتي (طلائع البعث وشبيبة الثورة)، ومشروعين لذوي الإعاقة والجرحى و3 مشاريع من العراق، إضافةً إلى 50 مشروعاً فردياً.

_ افتتحت عدداً من المهرجانات والعودة إلى المدارس:

_ أطلقت فعاليات التسوق العودة للمدرسة 2023 في المحافظات منها دير الزور ودمشق وطرطوس واللاذقية وريف دمشق.

_ معرض للسجاد والموكيت في مدينة اللاذقية.

_ معرض للسجاد والموكيت في محافظة دمشق بمجمع الأمويين.

إغاثة متضرري الزلزال:

_ تجهيز 800 سلة غذائية لإرسالها لمحافظة اللاذقية من فرع السورية للتجارة بطرطوس.

_ إرسال مواد غذائية وإغاثية الى المحافظات المتضررة من فرع السورية للتجارة بحمص.

_ إرسال قافلة إغاثة من فرع السورية للتجارة بطرطوس إلى متضرري الزلزال باللاذقية.

المؤسسة السورية للحبوب:

واصلت المؤسسة تأمين القمح والدقيق من خلال 38 مطحنة متوزعة في مختلف المحافظات وعلى مدار الساعة، وتنتج يومياً ما يصل إلى 6000 طن دقيق بالتوازي مع عملها على إعادة تأهيل المطاحن والصوامع التي تضررت جراء الإرهاب.

علياء حشمه وعلي عجيب

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