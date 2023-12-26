المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة في صفوفها قتلى ومصابين.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنها استهدفت ناقلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج، وسط القطاع موقعة إياهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفت دبابتين وآليتين للاحتلال شرق مخيم البريج وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف “الياسين 105” والـ “آر بي جي”، فيما دكت تحشيدات العدو في منطقة جحر الديك وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو الإسرائيلي شرق وشمال خان يونس جنوب القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل جندي وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 163.

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