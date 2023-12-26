SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ثانية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

2023-12-26

انظر ايضاً

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved