إصابة واعتقال فلسطينيين وتفجير 3 منازل خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية وتفجيرها لثلاثة منازل فيها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس شرق طولكرم وأحياء المدينة المحاذية للمخيم وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة فلسطيني كما قامت باعتقال آخر.

وحاصرت قوات الاحتلال المخيم من جميع الجهات ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه وداهمت أعداداً كبيرة من المنازل وخربت محتوياتها وحولت بعضها إلى مواقع عسكرية، فيما قامت بتفجير ثلاثة منازل وعرقلت عمل سيارات الإسعاف التي تتواجد في المخيم وأجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح، بينما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد والسيارات وجرفت الشارع المحاذي لمدخل المخيم وشارع حيي المنشية والدمج ودمرت البنية التحتية.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال التي اقتحمت طولكرم ومخيم نور شمس وفجرت عبوات ناسفة بعدد من آلياتها.

وفي سياق متصل أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مداهمتها مخيم الفوار جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل ورام الله وبلدات طمون في طوباس وجلبون وعرابة في جنين وبيت فجار والخضر ومخيم عايدة في بيت لحم واعتقلت 44 فلسطينياً بينهم صحفي.

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