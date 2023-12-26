سيدة من بلدة قارة تؤسس مشروعها الصغير بحرفة (المكرميات) وتنتج أعمالاً مميزة

ريف دمشق-سانا

بشبك خيوط مختلفة الألوان مع بعضها البعض على شكل عقد، تعمل فاطمة معطي على تصميم أعمال فنية جميلة متنوعة منها أسرة أطفال وبراويز صور وأراجيح وحمالات للملابس وأصايص للزرع، وذلك في بلدتها قارة بريف دمشق.

وفي تصريح لـ سانا بينت معطي أنها ومنذ نعومة أظفارها عشقت مزاولة حرفة “المكرميات” اليدوية التي فسحت لها المجال لتوظف طاقاتها وخيالها، حيث أبدعت في تزيين أشغالها اليدوية كالأساور والحقائب بالخرز والكريستال، لافتة إلى أن هذا الفن يعتمد على عد الوحدات أو الجدلات، حيث تستخدم في عملها الخيوط المصنوعة من الألياف الصناعية كالبوليستر أو النايلون بعد خلطها مع الخيوط القطنية والكتانية لإعطائها المرونة في تشكيل العقد، إضافة إلى الحبال المعدنية المرنة الفضية والذهبية التي تدمج مع الخيوط الأخرى.

ولفتت معطي إلى أنها تسوق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في داخل سورية وخارجها، كما شاركت بالعديد من المعارض “كوثيقة وطن” التي تشجع الأعمال الحرفية واليدوية ومعرض الحرف التراثية في جامعة دمشق، وذلك لتعريف الزوار والمهتمين بهذه الحرفة التي لقيت الإقبال والاستحسان.

وأوضحت معطي أنها تسعى دائما إلى نقل الحرفة لأبناء قريتها، ونفذت عدة دورات لتدريب الراغبين على تعلم هذا الفن ليتمكنوا مستقبلا من إنشاء مشاريع صغيرة يستفيدوا منها، وتسهم في تحسين وضعهم المعيشي، داعية السيدات إلى استغلال أوقات فراغهن بتعلم أشياء تنعكس عليهن وعلى عائلتهن بالفائدة المهنية والمادية.

سكينة محمد وامجد الصباغ